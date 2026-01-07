وكالة الأنباء السعودية: وزير الخارجية ونظيره الأميركي بحثا الوضع في المنطقة وجهود تحقيق الأمن والاستقرار فيها

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الدامور باتجاه الناعمة بسبب اشغال ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

أ.ف.ب: ترامب يسعى لرفع ميزانية الدفاع من تريليون إلى 1,5 تريليون دولار في 2027