بيان صادر عن الرئيس عون: إنتشار الجيش جنوبي الليطاني يستند إلى قرار وطني جامع وتثبيت الإستقرار المستدام يبقى مرتبطًا بمعالجة القضايا العالقة والتي تعيق بسط سلطة الدولة بصورة كاملة

رئيس البرلمان التركي: أنقرة ​تتابع المستجدات في ‌مدينة حلب السورية ساعة بساعة ‌ومستعدة ​لتقديم ​الدعم لإنهاء الاشتباكات هناك

بيان صادر عن الرئيس عون: أؤكد دعمي الكامل للبيان الصادر اليوم عن الجيش اللبناني