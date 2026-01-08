وصول عراقجي الى بيروت يرافقه وفد اقتصادي

وزارة الدفاع: تركيا مستعدة لدعم الجيش السوري بمواجهة القوات الكردية إذا طلبت دمشق ذلك

قوة من الجيش اللبناني داهمت 3 مخيّمات في سهل الطيبة وأوقفت 8 نازحين دخلوا الى لبنان خلسة وعملت على ترحيلهم