عراقجي: منطقتنا تواجه حاليا تهديدات جمة لم يسبق لها مثيل مثل ما تشهده حاليا من الكيان الصهيوني

عراقجي: الكيان الصهيوني ينتهك التزاماته التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

عراقجي: الكيان الصهيوني ينتهك التزاماته التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

عراقجي من مطار بيروت: هدفي الأساسي في هذا الزيارة أن أتطرق إلى مختلف القضايا الإقليمية مع مختلف الرؤساء اللبنانيين