عراقجي من مطار بيروت: هذه الزيارة تأتي في توقيتها الأهم في لبنان والهدف الثاني منها هو تعزيز العلاقات بين إيران ولبنان

عراقجي: سأجري محادثات مع الرئيس عون ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومع "أخي" وزير الخارجية يوسف رجي لاستعراض كل التحديات في المنطقة

عراقجي من مطار بيروت: هدفي الأول إجراء مباحثات وتبادل وجهات النظر واستعراض كل ما يجري من تحديات ولبنان دولة مهمة ومؤثرة في المنطقة