عراقجي من مطار بيروت: إيران كانت وما زالت تدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه والوحدة الوطنية فيه

عراقجي: بلغ حجم التبادل التجاري بين ايران ولبنان خلال السنة الماضية 110 ملايين دولار ما يدلّ على مدى الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيزها أكثر فأكثر بين البلدين