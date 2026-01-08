عراقجي: أميركا وإسرائيل اختبرتا الهجوم على إيران ومنيت استراتيجيتهما بالفشل الذريع

التالي

عراقجي من مطار بيروت: نحن جاهزون لأي وضع كان ونحن لا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض الذي يجب أن يكون على أساس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة