فيديو يوثق حظة اغتيال ضابط إيراني

في التطورات الإيرانية، وثّق مقطع فيديو لحظة اغتيال ضابط إيراني وهو محمود حقيقت، نائب قائد شرطة إيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان. وأظهر الفيديو المسلحين وهم يركبون سيارة ويتتبعون سيارة الضابط، قبل أن يقوم أحدهم بإطلاق النار عليه مباشرة.وأعلنت لاحقًا جماعة جيش العدل البلوشية المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.في هذا الوقت، تدخل التحركات الإحتجاجية في إيران يومها الثاني عشر حيث استخدمت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في أنحاء عدة من البلاد وشط ودعوة المعارضة في الخارج الى احتجاجات إضافية.هذا وأشارت مجموعة ‍مراقبة ‍الإنترنت ⁠نتبلوكس إلى ‍انقطاع ‌الانترنت ⁠في ⁠طهران ‍وأجزاء ‍أخرى ‌من إيران لتوقف ⁠الخدمة لعدة ‍مزودين.