الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خامنئي يطالب ترامب بالتركيز على مشاكل بلاده
آخر الأخبار
2026-01-09 | 04:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
خامنئي يطالب ترامب بالتركيز على مشاكل بلاده
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
يطالب
ترامب
بالتركيز
مشاكل
بلاده
التالي
خامنئي: هناك بعض مثيري الشغب الذين يريدون إرضاء الرئيس الأميركيّ بتخريب الممتلكات العامة
وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره اللبنانيّ: أهمية تعزيز العلاقات
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:35
النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": حزب الله على الرغم من أنه داخل الحكومة هو لا يُقرّ بقراراتها
آخر الأخبار
14:35
النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": حزب الله على الرغم من أنه داخل الحكومة هو لا يُقرّ بقراراتها
0
آخر الأخبار
14:34
النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": على الدولة ان تكون في أقوى موقع لمواجهة الاستحقاقات وحزب الله لا يُعطي الدولة القوة الكافية لمواجهة هذه الاستحقاقات
آخر الأخبار
14:34
النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": على الدولة ان تكون في أقوى موقع لمواجهة الاستحقاقات وحزب الله لا يُعطي الدولة القوة الكافية لمواجهة هذه الاستحقاقات
0
آخر الأخبار
14:32
النائب رازي الحاج لـ"جدل": المشكلة بحالة الانكار التي يعيشها حزب الله وهي تعطي لاسرائيل ذرائع للاستمرار باعتداءاتها
آخر الأخبار
14:32
النائب رازي الحاج لـ"جدل": المشكلة بحالة الانكار التي يعيشها حزب الله وهي تعطي لاسرائيل ذرائع للاستمرار باعتداءاتها
0
آخر الأخبار
14:32
النائب رازي الحاج لـ"جدل": حصرية السلاح هو قرار اتخذته الحكومة ويجب أن يطبّق على كل الاراضي ولا يجب تحميل الجيش اي مسؤولية لأن الموضوع في السياسة
آخر الأخبار
14:32
النائب رازي الحاج لـ"جدل": حصرية السلاح هو قرار اتخذته الحكومة ويجب أن يطبّق على كل الاراضي ولا يجب تحميل الجيش اي مسؤولية لأن الموضوع في السياسة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:35
النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": حزب الله على الرغم من أنه داخل الحكومة هو لا يُقرّ بقراراتها
آخر الأخبار
14:35
النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": حزب الله على الرغم من أنه داخل الحكومة هو لا يُقرّ بقراراتها
0
آخر الأخبار
14:34
النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": على الدولة ان تكون في أقوى موقع لمواجهة الاستحقاقات وحزب الله لا يُعطي الدولة القوة الكافية لمواجهة هذه الاستحقاقات
آخر الأخبار
14:34
النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": على الدولة ان تكون في أقوى موقع لمواجهة الاستحقاقات وحزب الله لا يُعطي الدولة القوة الكافية لمواجهة هذه الاستحقاقات
0
آخر الأخبار
14:32
النائب رازي الحاج لـ"جدل": المشكلة بحالة الانكار التي يعيشها حزب الله وهي تعطي لاسرائيل ذرائع للاستمرار باعتداءاتها
آخر الأخبار
14:32
النائب رازي الحاج لـ"جدل": المشكلة بحالة الانكار التي يعيشها حزب الله وهي تعطي لاسرائيل ذرائع للاستمرار باعتداءاتها
0
آخر الأخبار
14:32
النائب رازي الحاج لـ"جدل": حصرية السلاح هو قرار اتخذته الحكومة ويجب أن يطبّق على كل الاراضي ولا يجب تحميل الجيش اي مسؤولية لأن الموضوع في السياسة
آخر الأخبار
14:32
النائب رازي الحاج لـ"جدل": حصرية السلاح هو قرار اتخذته الحكومة ويجب أن يطبّق على كل الاراضي ولا يجب تحميل الجيش اي مسؤولية لأن الموضوع في السياسة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:39
جنايات بيروت استجوبت شاكر والأسير و4 آخرين وأجلت المحاكمة إلى 6 شباط لاستكمال الاستماع والمرافعات
أمن وقضاء
09:39
جنايات بيروت استجوبت شاكر والأسير و4 آخرين وأجلت المحاكمة إلى 6 شباط لاستكمال الاستماع والمرافعات
0
أخبار دولية
2026-01-02
لاريجاني: التدخل الأميركي في الاحتجاجات الإيرانية سيؤدي إلى نشر الفوضى في أنحاء المنطقة
أخبار دولية
2026-01-02
لاريجاني: التدخل الأميركي في الاحتجاجات الإيرانية سيؤدي إلى نشر الفوضى في أنحاء المنطقة
0
آخر الأخبار
14:08
الخارجية السورية: الوزير الشيباني بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي فيدان آخر تطورات الأوضاع في حلب
آخر الأخبار
14:08
الخارجية السورية: الوزير الشيباني بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي فيدان آخر تطورات الأوضاع في حلب
0
أخبار لبنان
2026-01-08
سلام: أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش وأؤكّد الحاجة إلى دعمه لوجستيًا وماديًا لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها في أسرع وقت
أخبار لبنان
2026-01-08
سلام: أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش وأؤكّد الحاجة إلى دعمه لوجستيًا وماديًا لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها في أسرع وقت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:20
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
حال الطقس
00:20
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
2
اقتصاد
02:13
تراجع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
تراجع في أسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
خبر عاجل
05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
4
خبر عاجل
05:33
معلومات الـLBCI: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرفض منع حفلة الكاهن "Padre Gulherme" وهي قائمة في موعدها
خبر عاجل
05:33
معلومات الـLBCI: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرفض منع حفلة الكاهن "Padre Gulherme" وهي قائمة في موعدها
5
اسرار
23:50
أسرار الصحف 09-01-2026
اسرار
23:50
أسرار الصحف 09-01-2026
6
أخبار لبنان
02:40
جعجع: أنا على تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين وأؤيد نظرية الرئيس عون
أخبار لبنان
02:40
جعجع: أنا على تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين وأؤيد نظرية الرئيس عون
7
صحف اليوم
00:07
الجمهورية: الجيش يُسقط المهل...
صحف اليوم
00:07
الجمهورية: الجيش يُسقط المهل...
8
فنّ
04:35
ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي
فنّ
04:35
ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More