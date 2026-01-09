وزير الخارجية الايرانية من عين التينة: هناك إدراك مشترك لدى لبنان وإيران بشأن الخطر الإسرائيلي وكيفية مواجهته

عراقجي: هذه الزيارة من شأنها أن تكون نقطة مفصلية جديدة بين علاقتنا مع لبنان والبلدان يتمتعان بعلاقات تاريخية

عراقجي: ما يجري في الداخل الايرانيّ يشبه ما حصل سابقًا في لبنان والسبب كان ارتفاع العملة الصعبة والمشكلة نفسها نواجهها والحكومة بدأت تتحاور لحل المشكلة