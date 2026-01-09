فون دير لاين: نعمل على عودة آمنة وحتمية للاجئين السوريين ولبنان أظهر تضامنًا في استضافته ونحبّذ عودتهم إذ إنّنا نعمل مع لبنان على ذلك

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك