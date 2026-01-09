الخارجية السورية: الوزير الشيباني بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي فيدان آخر تطورات الأوضاع في حلب

التالي

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: مؤشرات على تورّط إسرائيل في الأوضاع الراهنة في إيران والتظاهرات تسعى إلى دفع إيران نحو حرب أهلية وتهيئة الأوضاع لتدخّل خارجي