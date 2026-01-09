النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": على الدولة ان تكون في أقوى موقع لمواجهة الاستحقاقات وحزب الله لا يُعطي الدولة القوة الكافية لمواجهة هذه الاستحقاقات

النائب رازي الحاج لـ"جدل": حصرية السلاح هو قرار اتخذته الحكومة ويجب أن يطبّق على كل الاراضي ولا يجب تحميل الجيش اي مسؤولية لأن الموضوع في السياسة