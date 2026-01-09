الجيش السوري: مقتل 3 جنود وإصابة 12 في قصف قسد لمواقعنا في حلب

النائب رازي الحاج لـ"جدل": في 24 نيسان تم رفع السرية المصرفية واستنظرنا من الحكومة القدوم بأرقام ولكنها لم تقم بذلك لذا سنقوم نحن به وقد كلف التكتّل النائب عدوان للتوجه الى مصرف لبنان والمالية

