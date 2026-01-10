المبعوث الأميركي إلى سوريا: التقيت بالشرع ووزير الخارجية السوري لمناقشة مستجدات الأوضاع في حلب

المبعوث الأميركي إلى سوريا: التطورات الأخيرة في حلب والتي تشكل تحديا فيما يبدو لبنود اتفاقية الدمج لشهر آذار 2025 تثير قلقا بالغا

وصول الأب البرتغالي غيارمي الى جامعة الروح القدس - الكسليك للمشاركة في قداس الهي وحوار مع الشباب قبل إحيائه حفله المقرر في بيروت مساء