الرئيس عون: نحن امام خيار مصلحة لبنان ولا خيار آخر لكن السياسة "ابنة الظروف"

الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته

الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته

الرئيس عون: الجيش يقوم بواجباته المطلوبة لحصر السلاح وهو يعمل على منع أي مجموعة من الدخول إلى المنطقة وجعل الجنوب منطلقا لأي عمليات عسكرية