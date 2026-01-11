الرئيس عون: مشكلة لبنان الأساسية هي الفساد وأصبح جزءًا من ثقافتنا لأنّ القضاء كان غائبًا أمّا اليوم فالوضع تغيّر

التالي

الرئيس عون: ورثنا أنا والحكومة هيكلا عظميا من الدولة اللبنانية ونسعى إلى إعادة بناء الدولة من جديد ولكن أفهم تعب الشعب وقد وُضعت الأمور على السكة الصحيحة