الرئيس عون: طلبت من السلطة البلغارية خلال زيارتي الى بلادهم أن يسمحوا للقاضي بيطار بالتحقيق مع قبطان الباخرة الروسي الموقوف فيها وتمكن القاضي بيطار من التحقيق معه وعاد ولا اعلم ما هي النتيجة

