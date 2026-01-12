موسى: بحثنا في الإنتخابات البرلمانية وأعربنا عن تطلعنا بأن تجري في موعدها وهذا الاستحقاق مهمّ لإعادة انتظام العمل بعد فترة من الفراغ وندعم كل خطوة في هذا الاتجاه

