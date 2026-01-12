التالي

كمال شحادة لـ"عشرين 30": نعمل مع 14 وزارة بالعمق وعقدنا اجتماعات ونظمنا ورش عمل وركزنا على الوزارات حيث يمكن تحسين الخدمات وفريق العمل يتكون من 18 متطوع ويعملون بجدية