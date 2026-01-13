المستشار الألماني ميرتس: نعتقد أننا نشهد الأيام والأسابيع الأخيرة من حكم النظام الإيراني

وزارة الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الكيان الصهيوني في زاهدان دخلت ايران من جهة الشرق وهذه الخلايا خططت لعمليات اغتيال وتخريب لبنى تحتية وتم ضبط أسلحة أميركية ومعدات تفجيرية في حوزة عناصر الخلية الذين اختبأوا في 7 منازل

