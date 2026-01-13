المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن طرف في الاتصالات الهادفة للتهدئة بالمنطقة وحل الخلافات بين واشنطن وطهران

قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة من أي تصعيد أميركي إيراني

مسؤول إيراني لرويترز: مقتل نحو ألفين في الاحتجاجات بينهم عناصر أمن والمسؤولية تقع على "إرهابيين"