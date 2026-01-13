مرقص: بحثنا في سبل زيادة الانفاق والواردات من حيث الانماء

التالي

مرقص: بحثنا في ملف العقارات المملوكة من الدولة وسنشدد على عملية منع التعديات على الشبكة الكهربائية وتفعيل الجباية ومواكبة العمل على احتساب الضرر البيئيّ في شأن المقالع وغيرها من النقاط