الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قائد الجيش الإيراني: قدراتنا حاليا تفوق ما كانت عليه خلال الحرب الأخيرة وتتناسب مع تهديدات الأعداء

آخر الأخبار
2026-01-13 | 12:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قائد الجيش الإيراني: قدراتنا حاليا تفوق ما كانت عليه خلال الحرب الأخيرة وتتناسب مع تهديدات الأعداء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قائد الجيش الإيراني: قدراتنا حاليا تفوق ما كانت عليه خلال الحرب الأخيرة وتتناسب مع تهديدات الأعداء

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الجيش

الإيراني:

قدراتنا

حاليا

الحرب

الأخيرة

وتتناسب

تهديدات

الأعداء

LBCI التالي
الوكالة الوطنية للإعلام: لودريان وصل إلى بيروت
قائد الجيش الإيراني: تهديد الكيان الصهيوني لإيران تهديد وجودي وحقيقي ونتعامل معه بجدية ومستعدون بما هو مناسب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:14

لقاء جمع بري بلودريان: سلسلة مباحثات

LBCI
أخبار دولية
08:03

متحدث ‍باسم الحكومة الألمانية: برلين ستفحص ⁠بعناية حجم تجارتها مع ​إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟

LBCI
أخبار دولية
07:52

ترامب: واشنطن تحتاج ‍إلى ‌السيطرة ​على غرينلاند لأغراض تتعلق ​بالأمن القوميّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:19

الجيش: عمليات دهم في الهيشة - وادي خالد

LBCI
أخبار لبنان
08:14

لقاء جمع بري بلودريان: سلسلة مباحثات

LBCI
أخبار دولية
08:03

متحدث ‍باسم الحكومة الألمانية: برلين ستفحص ⁠بعناية حجم تجارتها مع ​إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-15

الشرع يرسل إلى ترامب برقية تعزية بضحايا الهجوم في ريف حمص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15

"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-26

وزيرة التربية عرضت مع الرئيس بري أوضاع المدارس وملف التفرغ وبحثت مع سفير قطر في تطوير مذكرة التفاهم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية

LBCI
أخبار لبنان
06:59

الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير

LBCI
أخبار لبنان
04:35

الجميل: لا نريد أن نساوم على الانتخابات النيابية ونرغب أن تكون حرة

LBCI
أخبار لبنان
03:22

مباحثات الأمير يزيد بن فرحان ولودريان انطلقت… إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

باصات لبنان على google maps

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:01

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
12:18

كرامي: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
02:03

ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
11:08

لائحة العقوبات الأميركية شملت أمين عام الجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد فوزي طقوش

LBCI
خبر عاجل
09:49

ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته

LBCI
خبر عاجل
09:49

ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات

LBCI
فنّ
14:42

ويل سميث يضج مواقع التواصل... أُعجب بالمطبخ العربي وهذا طبقه المفضل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More