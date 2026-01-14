رئيس حزب الكتائب سامي الجميل: نحن الى جانب الرئيس عون في عملية استعادة سيادة الدولة وننتظر تطور الامور شمال الليطاني

التالي

الجميل: الإنتخاب على أساس النواب الـ6 غير قابل للتطبيق بحسب رئيس الحكومة والتصويت كما حصل في الـ2022 بحاجة إلى تعديل كذلك أن يأتي الإغتراب ويصوت في لبنان والخيارات الـ3 التي أمامنا غير قابلة للتطبيق والتنفيذ