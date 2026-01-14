الجميل: لا نريد أن نساوم على الانتخابات النيابية ونرغب أن تكون حرة في كل المناطق اللبنانية وأن يتمتّع اللبنانيون بحرية التحرك في الجنوب والبقاع مثل باقي المناطق اللبنانية

