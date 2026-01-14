وزير الإعلام بول مرقص في حفل ترشيح أرشيف تلفزيون لبنان لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: تلفزيون لبنان عاد إلى الضوء وسيعود إلى الإشعاع

التالي

وزير الاعلام بول مرقص في حفل إعلان أرشيف تلفزيون لبنان لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: حكومة هذا العهد نجحت في تعيين أول مجلس إدارة للتلفزيون منذ ١٩٩٩ أي منذ ٢٦ عاما