الرئيس عون في حفل ترشيح أرشيف تلفزيون لبنان لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: لطالما احتل تلفزيون لبنان مكانة مميزة في المشهد الإعلامي اللبناني والعربي

الرئيس عون: ها نحن اليوم نشهد تجسيدًا ملموسًا للوعد ونرى لبنان الجديد يولد أمام أعيننا في نهوض مؤسساته واستعادة دورها الريادي

وزير الاعلام بول مرقص في حفل إعلان أرشيف تلفزيون لبنان لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: حكومة هذا العهد نجحت في تعيين أول مجلس إدارة للتلفزيون منذ ١٩٩٩ أي منذ ٢٦ عاما