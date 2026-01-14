الرئيس عون في حفل إعلان أرشيف تلفزيون لبنان لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: كما ذكرت في خطاب القسم أقول إننا في بداية مرحلة جديدة من تاريخ لبنان نستعيد فيها الثقة بالمؤسسات الوطنية ونعيد بناء الدولة على أسس الشفافية والكفائة

