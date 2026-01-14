رئيس وزراء الأردن: وقّعنا 21 اتفاقية شملت مختلف مجالات التعاون واتفقنا على إدامة التواصل والتنسيق لبحث مختلف أوجه التعاون المستقبليّ

رئيس وزراء الأردن: لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ونهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين

رئيس وزراء الأردن: لبنان قادر على استعادة دوره الحضاريّ في المنطقة وسنبقى السند له دائمًا ووقوفنا ثابت