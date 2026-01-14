القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: إذا هاجمتنا إيران فسنعمل على إسقاط النظام

وزير الخارجية الدنماركي: سنقوم بدراسة أي طلب أميركي لزيادة الوجود العسكري الأميركي في غرينلاند

وزير الخارجية الدنماركي: سنقوم بدراسة أي طلب أميركي لزيادة الوجود العسكري الأميركي في غرينلاند

يسرائيل هيوم عن مصادر اوروبية: قد يكون الهجوم على ايران خلال الاربع والعشرين ساعة المقبلة