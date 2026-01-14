إيطاليا تحث مواطنيها على مغادرة إيران

التالي

وزير العدل عادل نصار لـ"حوار المرحلة": هناك استقلالية بين القضاء والامور السياسية ولم اسمع انه حصل اي تعديل على الاجراءات القضائية او تدخل بملف " أبو عمر" وخصوصا من قبل السعودية والقضاء يؤدي عمله وعلينا السماح له بذلك