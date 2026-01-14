وزير العدل لـ #حوار_المرحلة: الدولة لا تملك القوة اللازمة لأن الحزب لم يقتنع بعد بتسليم سلاحه لها

وزير العدل لـ"حوار المرحلة": الجيش يأتمر من السلطة السياسية وهناك طرف لم يقتنع بأنه يجب أن يبادر بتسليم السلاح وهذا ما يضعف موقف الدولة اللبنانية

وزير العدل لـ"حوار المرحلة": علينا جر اسرائيل الى الملعب السياسي لأنه تبين انها اقوى في الملعب العسكري والدولة يجب أن يكون لديها حصرية السلاح وعلى حزب الله التعاون وتسليم السلاح