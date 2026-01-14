بوليتيكو: إغلاق السفارة البريطانية في طهران موقتا

وزير العدل لـ"حوار المرحلة": قانون الفجوة المالية تحول إلى لجنة المال وهو بمساره الصحيح وهو ليس مثاليا بشهادة الجميع

وزير العدل لـ"حوار المرحلة": احتواء السلاح من ضمن اجراءات حصر السلاح وعلى حزب الله ان يفهم أن بناء الدولة وتسليم السلاح ليس تراجعا ولا ضعفا