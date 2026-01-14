وزير العدل لـ"حوار المرحلة": مقاربة ملف الموقوفين السوريين في لبنان إيجابية من الطرفين وموضوع العفو العام لم يطرح أمامي والطرف السوري كان دائما متمسكا بعد التقدم بأي طلب يمس بالسيادة اللبنانية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك