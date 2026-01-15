الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
1
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
1
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التحكم المروري: طريق تنورين - حدث الجبة و تنورين - اللقلوق سالكتان أمام المركبات المجهزة بسلاسل معدنية أو ذات الدفع الرباعي
آخر الأخبار
2026-01-15 | 01:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التحكم المروري: طريق تنورين - حدث الجبة و تنورين - اللقلوق سالكتان أمام المركبات المجهزة بسلاسل معدنية أو ذات الدفع الرباعي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المروري:
تنورين
الجبة
تنورين
اللقلوق
سالكتان
المركبات
المجهزة
بسلاسل
معدنية
الدفع
الرباعي
التالي
سانا: قوات إسرائيلية تتوغل في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:11
سانا: قوات إسرائيلية تتوغل في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة
آخر الأخبار
02:11
سانا: قوات إسرائيلية تتوغل في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة
0
أخبار دولية
01:37
إيران تعلّق إعدام أحد المتظاهرين
أخبار دولية
01:37
إيران تعلّق إعدام أحد المتظاهرين
0
آخر الأخبار
01:34
التحكم المروري: طريق تنورين - حدث الجبة و تنورين - اللقلوق سالكتان أمام المركبات المجهزة بسلاسل معدنية أو ذات الدفع الرباعي
آخر الأخبار
01:34
التحكم المروري: طريق تنورين - حدث الجبة و تنورين - اللقلوق سالكتان أمام المركبات المجهزة بسلاسل معدنية أو ذات الدفع الرباعي
0
أخبار دولية
01:27
الصين تصف زيارة رئيس الوزراء الكندي بأنها "نقطة تحوّل" في العلاقات
أخبار دولية
01:27
الصين تصف زيارة رئيس الوزراء الكندي بأنها "نقطة تحوّل" في العلاقات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:11
سانا: قوات إسرائيلية تتوغل في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة
آخر الأخبار
02:11
سانا: قوات إسرائيلية تتوغل في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة
0
آخر الأخبار
00:55
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
آخر الأخبار
00:55
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
0
آخر الأخبار
00:52
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة مقطوعة أمام جميع المركبات بسبب تكون طبقة من الجليد
آخر الأخبار
00:52
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة مقطوعة أمام جميع المركبات بسبب تكون طبقة من الجليد
0
أخبار لبنان
00:49
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أخبار لبنان
00:49
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2026-01-12
كارثة أزياء على السجادة الحمراء… إطلالات صادمة تُشعل الجدل في الغولدن غلوب 2026
موضة وجمال
2026-01-12
كارثة أزياء على السجادة الحمراء… إطلالات صادمة تُشعل الجدل في الغولدن غلوب 2026
0
منوعات
2025-09-24
"ناسا" تؤكد أن رحلتها المأهولة إلى القمر ستحصل في هذا التاريخ
منوعات
2025-09-24
"ناسا" تؤكد أن رحلتها المأهولة إلى القمر ستحصل في هذا التاريخ
0
أخبار لبنان
06:59
الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير
أخبار لبنان
06:59
الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير
0
حال الطقس
2026-01-02
المنخفض الجوي مستمر... اشتداد البرودة وتراجع حدة الأمطار
حال الطقس
2026-01-02
المنخفض الجوي مستمر... اشتداد البرودة وتراجع حدة الأمطار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:15
ترامب: تبلغنا بأن أعمال القتل توقفت في إيران
أخبار دولية
16:15
ترامب: تبلغنا بأن أعمال القتل توقفت في إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إدارة ترامب على عجل: من ايران إلى غزة إلى غرينلاند
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إدارة ترامب على عجل: من ايران إلى غزة إلى غرينلاند
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ضربة أميركية حتميّة على إيران متى وكيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ضربة أميركية حتميّة على إيران متى وكيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طهران تلوّح بالصواريخ... وإجلاء عسكري في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طهران تلوّح بالصواريخ... وإجلاء عسكري في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين لبنان والأردن: توقيع اتفاقيات ومباحثات
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين لبنان والأردن: توقيع اتفاقيات ومباحثات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
12:02
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
أخبار دولية
12:02
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
2
خبر عاجل
11:15
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
خبر عاجل
11:15
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
3
خبر عاجل
07:09
معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية
خبر عاجل
07:09
معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية
4
فنّ
05:00
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
فنّ
05:00
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
5
أخبار لبنان
10:56
وزارة الخارجية إلى البعثات الدبلوماسية: للتحضير لانتخابات غير المقيمين
أخبار لبنان
10:56
وزارة الخارجية إلى البعثات الدبلوماسية: للتحضير لانتخابات غير المقيمين
6
اقتصاد
02:45
مصرف لبنان: اجتماع سعيد في باريس مع القاضية أوليفييه عنصر محوري في إثبات المسؤوليات الجزائية واسترجاع الاموال المنهوبة
اقتصاد
02:45
مصرف لبنان: اجتماع سعيد في باريس مع القاضية أوليفييه عنصر محوري في إثبات المسؤوليات الجزائية واسترجاع الاموال المنهوبة
7
منوعات
07:50
كاميرات ترصد لحظة الغضب داخل مصنع… عامل يهاجم ترامب والرئيس يرد بـ "الإصبع الأوسط" وشتيمة (فيديو)
منوعات
07:50
كاميرات ترصد لحظة الغضب داخل مصنع… عامل يهاجم ترامب والرئيس يرد بـ "الإصبع الأوسط" وشتيمة (فيديو)
8
خبر عاجل
07:10
معلومات الـLBCI: استقبل الأمير يزيد بن فرحان النائب أشرف ريفي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان
خبر عاجل
07:10
معلومات الـLBCI: استقبل الأمير يزيد بن فرحان النائب أشرف ريفي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More