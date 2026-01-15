وزيرة الخارجية: وفاة مواطن كندي في إيران علي يد السلطات هناك

التالي

الحوثي: نتحرك في هذه المرحلة تحت عنوان الاستعداد للجولة المقبلة لأن الصراع حتمي مع العدو الإسرائيلي ومع الأميركي سواء بشكل مباشر أو تحريك الأدوات