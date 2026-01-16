الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية عاودت إلقاء قنبلة صوتية في بلدة عيتا الشعب للمرة الثانية في أقل من ساعة
آخر الأخبار
2026-01-16 | 11:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية عاودت إلقاء قنبلة صوتية في بلدة عيتا الشعب للمرة الثانية في أقل من ساعة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للاعلام:
مسيرة
إسرائيلية
عاودت
إلقاء
قنبلة
صوتية
الشعب
للمرة
الثانية
التالي
استهداف منزل غير مأهول عند أطراف عيتا الشعب
الوكالة الوطنية للاعلام: محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من ساحة بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
0
آخر الأخبار
14:37
الجيش السوري: بدأنا ردنا على مواقع حزب العمال الكردستاني وفلول النظام البائد في مدينة دير حافر
آخر الأخبار
14:37
الجيش السوري: بدأنا ردنا على مواقع حزب العمال الكردستاني وفلول النظام البائد في مدينة دير حافر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
0
أمن وقضاء
14:23
الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة
أمن وقضاء
14:23
الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:37
الجيش السوري: بدأنا ردنا على مواقع حزب العمال الكردستاني وفلول النظام البائد في مدينة دير حافر
آخر الأخبار
14:37
الجيش السوري: بدأنا ردنا على مواقع حزب العمال الكردستاني وفلول النظام البائد في مدينة دير حافر
0
آخر الأخبار
13:52
وكالة سلامة الطيران الأوروبية: احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري دفع إلى وضع قوات الدفاع الجوي الإيرانية في حالة تأهب قصوى ونوصي شركات الطيران بعدم العمل داخل المجال الجوي لإيران على كل الارتفاعات
آخر الأخبار
13:52
وكالة سلامة الطيران الأوروبية: احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري دفع إلى وضع قوات الدفاع الجوي الإيرانية في حالة تأهب قصوى ونوصي شركات الطيران بعدم العمل داخل المجال الجوي لإيران على كل الارتفاعات
0
آخر الأخبار
13:37
وكالة الأنباء السعودية: الملك سلمان غادر المستشفى "بعد أن استكمل الفحوص الطبية والتي كانت مطمئنة"
آخر الأخبار
13:37
وكالة الأنباء السعودية: الملك سلمان غادر المستشفى "بعد أن استكمل الفحوص الطبية والتي كانت مطمئنة"
0
آخر الأخبار
13:36
أ.ف.ب: الجيش السوري يوجه تحذيرات إلى المدنيين قبل توجيه ضربات شرق مدينة حلب
آخر الأخبار
13:36
أ.ف.ب: الجيش السوري يوجه تحذيرات إلى المدنيين قبل توجيه ضربات شرق مدينة حلب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-07
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-07
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
0
حال الطقس
2026-01-09
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
حال الطقس
2026-01-09
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
0
آخر الأخبار
2025-11-19
رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة وبين لبنان والعالم العربي والمجتمع الدولي وحكومتنا تعمل على استعادة هذه الثقة ونعمل بطريقة بجدية ومختلفة ومشاركة الوفد السعودي في المؤتمر يدل على بداية استعادة ثقة المملكة بلنان
آخر الأخبار
2025-11-19
رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة وبين لبنان والعالم العربي والمجتمع الدولي وحكومتنا تعمل على استعادة هذه الثقة ونعمل بطريقة بجدية ومختلفة ومشاركة الوفد السعودي في المؤتمر يدل على بداية استعادة ثقة المملكة بلنان
0
عالم الطبخ
2025-12-26
التارت بالجوز وتشيز كيك "ليالي لبنان"... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-12-26
التارت بالجوز وتشيز كيك "ليالي لبنان"... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
13:21
250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لا لوائح اسمية بضباط سوريين كبار في لبنان ولا حركة مريبة بين النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لا لوائح اسمية بضباط سوريين كبار في لبنان ولا حركة مريبة بين النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حصر السلاح يضغط على دعم الجيش وانسحاب اليونيفيل
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حصر السلاح يضغط على دعم الجيش وانسحاب اليونيفيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
إسرائيل بين الضربة والمفاوضات: تصعيد على جبهة حزب الله بانتظار مسار واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:00
إسرائيل بين الضربة والمفاوضات: تصعيد على جبهة حزب الله بانتظار مسار واشنطن وطهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:53
إليكم جدول أسعار المحروقات..
اقتصاد
02:53
إليكم جدول أسعار المحروقات..
2
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
3
حال الطقس
02:17
لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد
حال الطقس
02:17
لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد
4
خبر عاجل
15:51
غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان
خبر عاجل
15:51
غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان
5
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
6
اسرار
23:46
أسرار الصحف 16-01-2026
اسرار
23:46
أسرار الصحف 16-01-2026
7
أخبار دولية
13:19
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
أخبار دولية
13:19
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
8
خبر عاجل
16:57
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب
خبر عاجل
16:57
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More