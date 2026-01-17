أ.ف.ب عن مصدر في رئاسة كردستان العراق: وصول المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا وقائد قوات سوريا الديموقراطية إلى أربيل للاجتماع

