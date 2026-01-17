الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على طريق ضهر البيدر والرؤية جيدة

آخر الأخبار
2026-01-17 | 04:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على طريق ضهر البيدر والرؤية جيدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على طريق ضهر البيدر والرؤية جيدة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المروري:

المرور

طبيعية

البيدر

والرؤية

LBCI التالي
خامنئي: هؤلاء المرتبطون بإسرائيل وأميركا تسببوا في أضرار جسيمة وقتلوا الآلاف خلال الاحتجاجات
خامنئي: إيران تُحمّل ترامب مسؤولية التسبب في سقوط ضحايا وأضرار وتشويه سمعة الإيرانيين خلال الاحتجاجات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:17

الشيخ نعيم قاسم: العدوان على البشر والحجر لا يمكن أن يستمر ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات ولكل شيء حد

LBCI
آخر الأخبار
08:16

الشيخ نعيم قاسم: أي تقديم لإسرائيل بعد الآن وأي تنازل هو مزيد من الاضعاف ولماذا يقدم التنازل ولبنان لا يحصل على أي شيء

LBCI
أخبار دولية
08:09

البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء "مجلس السلام"... وهكذا علّق سكان غزة

LBCI
آخر الأخبار
08:09

الشيخ نعيم قاسم: إذا لم يكن بيدنا سلاح وإذا لم ندافع عن أنفسنا من يضمن عدم إستباحة إسرائيل لكل بقعة جغرافية من لبنان؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:17

الشيخ نعيم قاسم: العدوان على البشر والحجر لا يمكن أن يستمر ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات ولكل شيء حد

LBCI
آخر الأخبار
08:16

الشيخ نعيم قاسم: أي تقديم لإسرائيل بعد الآن وأي تنازل هو مزيد من الاضعاف ولماذا يقدم التنازل ولبنان لا يحصل على أي شيء

LBCI
آخر الأخبار
08:09

الشيخ نعيم قاسم: إذا لم يكن بيدنا سلاح وإذا لم ندافع عن أنفسنا من يضمن عدم إستباحة إسرائيل لكل بقعة جغرافية من لبنان؟

LBCI
آخر الأخبار
07:58

الشيخ نعيم قاسم: حصر السلاح لا يمكن أن ينتهي بالنسبة إلى إسرائيل إلى أن يصبح لبنان تحت المظلة الإسرائيلية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-01-13

ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-13

المساعدون القضائيون نفذوا اعتكافا تحذيريا في اليوم الأول من "أسبوع الغضب"

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-09

المفتي قبلان: الحكومة بعالم آخر وعن قصد وعمد وتصميم

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

برج الدلو 2026: سنة الانتفاضات والفرص القيمة... والابتعاد عن التوتر (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:09

البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء "مجلس السلام"... وهكذا علّق سكان غزة

LBCI
أخبار دولية
07:17

في تطورات ملف غرينلاند... وفد أميركي وصل الى الدنمارك

LBCI
أخبار دولية
06:53

ألبانيز يوضح الخطة الرسمية لمشروع قانون يضع قيوداً على الكراهية وحيازة السلاح

LBCI
أخبار دولية
06:49

زيلينسكي يعول على مباحثات دافوس ويجدد تأكيد الحاجة لمنظومة جوية دفاعية

LBCI
أمن وقضاء
06:49

في قصر العدل... المحامون الجدد المنتسبون الى النقابة أقسموا اليمين

LBCI
أخبار دولية
05:05

خامنئي: ترامب مجرم لتسببه في سقوط قتلى خلال الاحتجاجات

LBCI
أخبار دولية
03:23

مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟

LBCI
أخبار دولية
03:22

ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران

LBCI
أخبار دولية
03:14

بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:43

بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي

LBCI
حال الطقس
01:54

منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...

LBCI
خبر عاجل
04:51

الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه

LBCI
أخبار دولية
13:19

ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة

LBCI
أخبار دولية
14:09

الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري

LBCI
أمن وقضاء
14:23

الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة

LBCI
خبر عاجل
01:49

سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More