الشيخ نعيم قاسم: نحن مع إيران الشعب والقيادة والثورة ونعتبر أنّها ثابتة وقوية وإيران ستبقى قلعة الجهاد والمقاومة

الشيخ نعيم قاسم: مع انتهاء معركة "أولي البأس" أصبحنا أمام أمرين هما مرحلة جديدة من الصراع وعهد جديد في لبنان

الشيخ نعيم قاسم: ترامب يريد أن يتدخل في كل مناطق العالم من أجل أن يمنع الحياة الديمقراطية والحياة الإسلامية والحياة الحرة