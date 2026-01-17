الشيخ نعيم قاسم: الـ1701 هو شأن لبناني بحت وحصرية السلاح شأن لبناني بحت

الشيخ نعيم قاسم: حصر السلاح مطلب إسرائيلي أميركي لتطويق المقاومة وهو ليس مشكلة لبنانية هو مشكلة لإسرائيل لأن معه لن تغصب الأرض

الشيخ نعيم قاسم: لبنان نفذ كل ما عليه في اتفاق وقف اطلاق النار ولكن اسرائيل لم تلتزم