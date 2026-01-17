الأخبار
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الشيخ نعيم قاسم: الـ1701 هو شأن لبناني بحت وحصرية السلاح شأن لبناني بحت
آخر الأخبار
2026-01-17 | 07:45
مشاهدات عالية
الشيخ نعيم قاسم: الـ1701 هو شأن لبناني بحت وحصرية السلاح شأن لبناني بحت
آخر الأخبار
قاسم:
الـ1701
لبناني
وحصرية
السلاح
لبناني
الشيخ نعيم قاسم: حصر السلاح مطلب إسرائيلي أميركي لتطويق المقاومة وهو ليس مشكلة لبنانية هو مشكلة لإسرائيل لأن معه لن تغصب الأرض
الشيخ نعيم قاسم: لبنان نفذ كل ما عليه في اتفاق وقف اطلاق النار ولكن اسرائيل لم تلتزم
آخر الأخبار
أخبار دولية
08:30
الجيش السوري يسيطر على حقلي نفط من الأكراد في شمال البلاد
أخبار دولية
08:30
الجيش السوري يسيطر على حقلي نفط من الأكراد في شمال البلاد
0
آخر الأخبار
08:17
الشيخ نعيم قاسم: العدوان على البشر والحجر لا يمكن أن يستمر ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات ولكل شيء حد
آخر الأخبار
08:17
الشيخ نعيم قاسم: العدوان على البشر والحجر لا يمكن أن يستمر ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات ولكل شيء حد
0
آخر الأخبار
08:16
الشيخ نعيم قاسم: أي تقديم لإسرائيل بعد الآن وأي تنازل هو مزيد من الاضعاف ولماذا يقدم التنازل ولبنان لا يحصل على أي شيء
آخر الأخبار
08:16
الشيخ نعيم قاسم: أي تقديم لإسرائيل بعد الآن وأي تنازل هو مزيد من الاضعاف ولماذا يقدم التنازل ولبنان لا يحصل على أي شيء
0
أخبار دولية
08:09
البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء "مجلس السلام"... وهكذا علّق سكان غزة
أخبار دولية
08:09
البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء "مجلس السلام"... وهكذا علّق سكان غزة
آخر الأخبار
08:17
الشيخ نعيم قاسم: العدوان على البشر والحجر لا يمكن أن يستمر ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات ولكل شيء حد
آخر الأخبار
08:17
الشيخ نعيم قاسم: العدوان على البشر والحجر لا يمكن أن يستمر ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات ولكل شيء حد
0
آخر الأخبار
08:16
الشيخ نعيم قاسم: أي تقديم لإسرائيل بعد الآن وأي تنازل هو مزيد من الاضعاف ولماذا يقدم التنازل ولبنان لا يحصل على أي شيء
آخر الأخبار
08:16
الشيخ نعيم قاسم: أي تقديم لإسرائيل بعد الآن وأي تنازل هو مزيد من الاضعاف ولماذا يقدم التنازل ولبنان لا يحصل على أي شيء
0
آخر الأخبار
08:09
الشيخ نعيم قاسم: إذا لم يكن بيدنا سلاح وإذا لم ندافع عن أنفسنا من يضمن عدم إستباحة إسرائيل لكل بقعة جغرافية من لبنان؟
آخر الأخبار
08:09
الشيخ نعيم قاسم: إذا لم يكن بيدنا سلاح وإذا لم ندافع عن أنفسنا من يضمن عدم إستباحة إسرائيل لكل بقعة جغرافية من لبنان؟
0
آخر الأخبار
07:58
الشيخ نعيم قاسم: حصر السلاح لا يمكن أن ينتهي بالنسبة إلى إسرائيل إلى أن يصبح لبنان تحت المظلة الإسرائيلية
آخر الأخبار
07:58
الشيخ نعيم قاسم: حصر السلاح لا يمكن أن ينتهي بالنسبة إلى إسرائيل إلى أن يصبح لبنان تحت المظلة الإسرائيلية
آخر الأخبار
07:44
الشيخ نعيم قاسم: لبنان نفذ كل ما عليه في اتفاق وقف اطلاق النار ولكن اسرائيل لم تلتزم
آخر الأخبار
07:44
الشيخ نعيم قاسم: لبنان نفذ كل ما عليه في اتفاق وقف اطلاق النار ولكن اسرائيل لم تلتزم
0
خبر عاجل
2026-01-13
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات
خبر عاجل
2026-01-13
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات
0
أمن وقضاء
2026-01-13
المساعدون القضائيون نفذوا اعتكافا تحذيريا في اليوم الأول من "أسبوع الغضب"
أمن وقضاء
2026-01-13
المساعدون القضائيون نفذوا اعتكافا تحذيريا في اليوم الأول من "أسبوع الغضب"
0
أخبار لبنان
2025-11-09
المفتي قبلان: الحكومة بعالم آخر وعن قصد وعمد وتصميم
أخبار لبنان
2025-11-09
المفتي قبلان: الحكومة بعالم آخر وعن قصد وعمد وتصميم
أخبار دولية
08:09
البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء "مجلس السلام"... وهكذا علّق سكان غزة
أخبار دولية
08:09
البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء "مجلس السلام"... وهكذا علّق سكان غزة
0
أخبار دولية
07:17
في تطورات ملف غرينلاند... وفد أميركي وصل الى الدنمارك
أخبار دولية
07:17
في تطورات ملف غرينلاند... وفد أميركي وصل الى الدنمارك
0
أخبار دولية
06:53
ألبانيز يوضح الخطة الرسمية لمشروع قانون يضع قيوداً على الكراهية وحيازة السلاح
أخبار دولية
06:53
ألبانيز يوضح الخطة الرسمية لمشروع قانون يضع قيوداً على الكراهية وحيازة السلاح
0
أخبار دولية
06:49
زيلينسكي يعول على مباحثات دافوس ويجدد تأكيد الحاجة لمنظومة جوية دفاعية
أخبار دولية
06:49
زيلينسكي يعول على مباحثات دافوس ويجدد تأكيد الحاجة لمنظومة جوية دفاعية
0
أمن وقضاء
06:49
في قصر العدل... المحامون الجدد المنتسبون الى النقابة أقسموا اليمين
أمن وقضاء
06:49
في قصر العدل... المحامون الجدد المنتسبون الى النقابة أقسموا اليمين
0
أخبار دولية
05:05
خامنئي: ترامب مجرم لتسببه في سقوط قتلى خلال الاحتجاجات
أخبار دولية
05:05
خامنئي: ترامب مجرم لتسببه في سقوط قتلى خلال الاحتجاجات
0
أخبار دولية
03:23
مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟
أخبار دولية
03:23
مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟
0
أخبار دولية
03:22
ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران
أخبار دولية
03:22
ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران
0
أخبار دولية
03:14
بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي
أخبار دولية
03:14
بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي
1
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
2
حال الطقس
01:54
منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...
حال الطقس
01:54
منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...
3
خبر عاجل
04:51
الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه
خبر عاجل
04:51
الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه
4
أخبار دولية
13:19
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
أخبار دولية
13:19
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
5
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
6
أخبار دولية
14:09
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
أخبار دولية
14:09
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
7
أمن وقضاء
14:23
الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة
أمن وقضاء
14:23
الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة
8
خبر عاجل
01:49
سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب
خبر عاجل
01:49
سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب
