أ.ف.ب: القوات الكردية تفرض حظر تجوال في محافظة الرقة مع تقدم القوات الحكومية السورية

مكتب نتنياهو: لم يتم التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إعلان الإدارة الفلسطينية الانتقالية لغزة وهو ما يتعارض مع السياسة الإسرائيلية

الشيخ نعيم قاسم: العدوان على البشر والحجر لا يمكن أن يستمر ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات ولكل شيء حد