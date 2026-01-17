مكتب نتنياهو: لم يتم التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إعلان الإدارة الفلسطينية الانتقالية لغزة وهو ما يتعارض مع السياسة الإسرائيلية

ترامب: فرض رسوم بنسبة 10% على الدنمرك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا بدءا من أول شباط بسبب قضية غرينلاند

أ.ف.ب: القوات الكردية تفرض حظر تجوال في محافظة الرقة مع تقدم القوات الحكومية السورية