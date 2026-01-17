هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل كانت على علم تام بتشكيلة اللجنة التنفيذية في غزة وحاولت التأثير عليها لكن جهودها لم تنجح

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران

أ.ف.ب: الجيش السوري يعلن بدء الدخول الى مدينة الطبقة و"تطويق" القوات الكردية في مطارها العسكري