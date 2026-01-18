رويترز: القوات السورية سيطرت على حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز بالشرق

موقع "هرانا" لرصد حقوق الإنسان في إيران: مقتل 3308 أشخاص وإصابة 2107 واعتقال أكثر من 24 ألفاً في الاحتجاجات

موقع "هرانا" لرصد حقوق الإنسان في إيران: مقتل 3308 أشخاص وإصابة 2107 واعتقال أكثر من 24 ألفاً في الاحتجاجات

انهيار جزء من مبنى قديم في شارع الراهبات بالقرب من السراي العتيقة في مدينة طرابلس من دون تسجيل أي إصابات