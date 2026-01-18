الأخبار
متحدث باسم الخارجية الباكستانية: ستواصل باكستان انخراطها في الجهود الدولية من أجل السلام والأمن في غزة

2026-01-18 | 07:30
متحدث باسم الخارجية الباكستانية: ستواصل باكستان انخراطها في الجهود الدولية من أجل السلام والأمن في غزة
متحدث باسم الخارجية الباكستانية: ستواصل باكستان انخراطها في الجهود الدولية من أجل السلام والأمن في غزة

 
 
آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
08:13

غرينلاند ترحب بالدعم الأوروبي رغم تهديدات ترامب

LBCI
آخر الأخبار
08:13

كارني: تفاصيل مجلس سلام غزة بما في ذلك الأموال لا تزال قيد الدراسة

LBCI
آخر الأخبار
08:10

كارني حول دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة: كندا ستبذل قصارى جهدها لمعالجة المعاناة في القطاع

LBCI
حال الطقس
08:01

المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
08:13

كارني: تفاصيل مجلس سلام غزة بما في ذلك الأموال لا تزال قيد الدراسة

LBCI
آخر الأخبار
08:10

كارني حول دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة: كندا ستبذل قصارى جهدها لمعالجة المعاناة في القطاع

LBCI
فنّ
08:00

بكت بعد تكريم أشهر الأعمال السورية في Joy Awards... مقطع فيديو لأصالة يتصدر مواقع التواصل!

LBCI
آخر الأخبار
07:58

ماكرون تحدث إلى الرئيس السوري وأبدى "قلقه حيال تصاعد" العنف

LBCI
آخر الأخبار
08:10

كارني حول دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة: كندا ستبذل قصارى جهدها لمعالجة المعاناة في القطاع

LBCI
أخبار دولية
04:16

الملك عبدالله تلقى دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام

LBCI
فنّ
06:20

بعد خسارتها أمام أنغام… دموع بيسان إسماعيل في Joy Awards 2026 تثير بلبلة والأخيرة توضح: لهذا السبب بكيت (فيديو)

LBCI
فنّ
06:37

حقيبة نانسي عجرم في Joy Awards 2026 تشعل مواقع التواصل… والشامي يقبّل يدها داخل القاعة (فيديو وصور)

LBCI
حال الطقس
08:01

المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

وقفة تضامنية في النبطية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
07:46

إيران تستأنف نشاطها ووزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران

LBCI
أخبار لبنان
05:29

الراعي: لبنان يحتاج إلى من يشهد له لا بالكلام فقط بل بالإيمان

LBCI
أخبار لبنان
03:22

فضل الله: شعبنا باقٍ في أرضه وفي بلده ولا يمكن لأحد أن ينتزعنا من هذه الأرض

LBCI
رياضة
13:37

Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:49

منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..

LBCI
أمن وقضاء
04:19

استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي

LBCI
أخبار لبنان
10:07

قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات

LBCI
أخبار لبنان
11:32

وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية

LBCI
آخر الأخبار
13:47

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران

LBCI
أخبار لبنان
03:29

مع تجدّد العاصفة..وزيرة التربية تترك قرار إقفال المدارس لإداراتها

LBCI
أخبار لبنان
11:17

نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة

