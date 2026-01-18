متحدث باسم الأمم المتحدة: المنظمة ستواصل الأعمال الموكلة إليها

وزيرة التربية في قطر: بحثٌ في العلاقات التربوية

وزيرة التربية في قطر: بحثٌ في العلاقات التربوية

متحدث باسم الأمم المتحدة معلقا على مقترح ترامب تشكيل مجلس للسلام: الأمين العام يرى أن الدول الأعضاء حرة في الانضمام إلى مجموعات مختلفة