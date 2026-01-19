مريض لديه عملية قلب مفتوح بحاجة ماسة الى ٤ وحدات دم ووحدة بلاكيت من فئة +B في مستشفى أوتيل ديو... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 71910840

الحكومة السورية: نؤكد جاهزيتنا للقيام بواجبنا في مكافحة الإرهاب في إطار الجهود الدولية للقضاء على تنظيم الدولة ونتعهّد بتأمين كل مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية وضمان عدم فرار أي من عناصر تنظيم الدولة

