نتنياهو: نحن على وشك بدء المرحلة الثانية من مخطط ترامب في غزة

نتنياهو: لدينا خلاف مع الأميركيين بشأن مجلس المستشارين الذي سيرافق العمليات في غزة

نتنياهو: نتابع عن كثب وبتأهب كل التطورات في إيران وإذا ارتكبت إيران خطأ وهاجمتنا فسنعمل ضدها بقوة لم تعرفها من قبل